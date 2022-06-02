بينهم راشد والعكرمي وبوزاخر: أمر رئاسي بإعفاء 57 قاضياً

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس الأربعاء، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضٍ.
وفيما يلي قائمة القضاة المعفيين:
1 -الطيب راشد
2 -البشير العكرمي
3 -يوسف بوزاخر
4 -بوبكر الجريدي
5 -عماد الجمني
6 -قيس الصباحي
7 -خالد عباس
8 -محمد كمون
9 -بلحسن بن عمر
10 -يوسف الزواغي
11 -عبد الرزاق الحنيني
12 -رياض الصيد
13 -سامي بن هويدي
14 -محمد الطاهر الخنتاش
15 -رمضانة الرحالي
16 -الهادي مشعب
17 -سفيان السليطي
18 -سمير حميد
19 -صادق حشيشة
20 -عبد الكريم مقطوف
21 -حسن الحاجي
22 -مكرم المديوني
23 -سامي المهيري
24 -سامي بسر
25 -عبد اللطيف الميساوي
26 -رفيعة نوار
27 -مليكة المزاري
28 -منجي بولعراس
29 -ناجي درمش
30 -عادل الدريسي
31 -هشام بن خالد
32 -ماهر كريشان
33 -سامي بعزاوي
34 -داود الزنتاني
35 -المنصف الحامدي
36 -نضال التليلي
37 -أحمد العبيدي
38 -عماد بن طالب علي
39 -عبد الستار الخليفي
40 -مكرم حسونة
41 -فيصل الذيب
42 -مهذب المسعدي
43 -مراد المسعودي
44 -حمادي الرحماني
45 -خيرة بن خليفة
46 -عبد الكريم العلوي
47 -نسرين كعبية
48 -ألفة مطاوع
49 -طه قوجة
50 -إكرام مقداد
51 -رمزي بحرية
52 -علي محمد
53 -عبد الحكيم العبيدي
54 -معز ستوري
55 -محمد الطاهر الكنزاري
56 -شكري الطريفي
57 -محمد علي البرهومي.
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