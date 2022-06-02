بينهم راشد والعكرمي وبوزاخر: أمر رئاسي بإعفاء 57 قاضياً

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس الأربعاء، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضٍ.

وفيما يلي قائمة القضاة المعفيين:

1 -الطيب راشد

2 -البشير العكرمي

3 -يوسف بوزاخر

4 -بوبكر الجريدي

5 -عماد الجمني

6 -قيس الصباحي

7 -خالد عباس

8 -محمد كمون

9 -بلحسن بن عمر

10 -يوسف الزواغي

11 -عبد الرزاق الحنيني

12 -رياض الصيد

13 -سامي بن هويدي

14 -محمد الطاهر الخنتاش

15 -رمضانة الرحالي

16 -الهادي مشعب

17 -سفيان السليطي

18 -سمير حميد

19 -صادق حشيشة

20 -عبد الكريم مقطوف

21 -حسن الحاجي

22 -مكرم المديوني

23 -سامي المهيري

24 -سامي بسر

25 -عبد اللطيف الميساوي

26 -رفيعة نوار

27 -مليكة المزاري

28 -منجي بولعراس

29 -ناجي درمش

30 -عادل الدريسي

31 -هشام بن خالد

32 -ماهر كريشان

33 -سامي بعزاوي

34 -داود الزنتاني

35 -المنصف الحامدي

36 -نضال التليلي

37 -أحمد العبيدي

38 -عماد بن طالب علي

39 -عبد الستار الخليفي

40 -مكرم حسونة

41 -فيصل الذيب

42 -مهذب المسعدي

43 -مراد المسعودي

44 -حمادي الرحماني

45 -خيرة بن خليفة

46 -عبد الكريم العلوي

47 -نسرين كعبية

48 -ألفة مطاوع

49 -طه قوجة

50 -إكرام مقداد

51 -رمزي بحرية

52 -علي محمد

53 -عبد الحكيم العبيدي

54 -معز ستوري

55 -محمد الطاهر الكنزاري

56 -شكري الطريفي

57 -محمد علي البرهومي.

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