بينهم وزير فلاحة سابق: الاحتفاظ بـ8 مسؤولين

أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ صباح اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بـ8 أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.

وكشف البلاغ بأن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.

وأضاف البلاغ أنه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.

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