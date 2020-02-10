بينهم 05 أطفال: القبض على 49 شخصا بصدد الهجرة خلسة

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية يوم 09 فيفري 2020 من إلقاء القبض على 49 شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة من بينهم 05 أطفال بصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من شاطئ سيدي منصور.

واعترف الموقوفون بالتحري معهم أنهم حلوا بالجهة بعد أن مكنوا شخص أصيل الجهة مبالغ مالية متفاوتة وهواتفهم الجوالة قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم والأبحاث متواصلة.

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