بينهم 05 أطفال: القبض على 49 شخصا بصدد الهجرة خلسة

اخر تحديث : 10/02/2020

سلقطة- المهديّة/ القبض على منظم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط مركب صيد

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية يوم 09 فيفري 2020 من إلقاء القبض على 49 شخصا من جنسيات دول إفريقية مختلفة من بينهم 05 أطفال بصدد إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من شاطئ سيدي منصور.
واعترف الموقوفون بالتحري معهم أنهم حلوا بالجهة بعد أن مكنوا شخص أصيل الجهة مبالغ مالية متفاوتة وهواتفهم الجوالة قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم والأبحاث متواصلة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق