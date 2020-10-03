بينهم 4 أعوان صحة: 25 إصابة جديدة بكورونا في المهدية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية المهدية، وذلك على إثر صدور نتائج التحاليل لـ229 عينة.

وتتوزع الحالات الجديدة على المعتمديات التالية :

- الجم 14 ( 02 أعوان صحة بستشفى الجم)

- المهدية 06 ( 02 أعوان صحة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر)

- رجيش 01

- ملولش 01

- الشابة 01

- السواسي 01

- البرادعة 01

ويصبح بذلك عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة 298 منها 171 حالة شفاء و 08 وفايات و 119 حالة نشطة ( حاملة للفيروس).

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