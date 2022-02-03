بينيتا ديوب: تونس تحظى بمكانة مرموقة ضمن الأمم فيما يتعلق باحترام حقوق المرأة

على هامش مشاركته في الدورة الــ40 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محادثة مع Bineta Diop المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن.

وأعربت المبعوثة الخاصة عن مدى احترامها للمستوى المتميز الذي حققته المرأة التونسية ومساهماتها المتنوعة في مختلف المجالات. كما أفادت بأن تونس تحظى بمكانة مرموقة ضمن الأمم الإفريقية وغير الإفريقية في ما يتعلق باحترام حقوق المرأة وهو ما يتواءم وأجندة الإتحاد الإفريقي للتنمية 2063 وخصوصا منها البنود المتعلقة بوضعية المرأة وحقوقها.

من جهته، اكد الوزير إيمان تونس بالدور الحيوي للمرأة في النهوض بالمجتمع بوصفها إحدى مقومات الصمود في مواجهة مختلف التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أهمية تمكين المرأة وتعزيز تواجدها في مواقع القرار باعتبارها محركا أساسيا للتنمية الشاملة.

وبين الوزير الدور الريادي للمرأة الإفريقية في بناء مجتمعات قادرة على مواكبة التحولات والمستجدات الدولية مؤكدا على أهمية توفير الآليات الملائمة للنساء الإفريقيات من أجل تحرير طاقاتهن وتنمية المبادرة النسائية في جميع المجالات.

كلمات البحث :الأمم;المرأة;تونس