بين 16 و20 سبتمبر: وصول باخرة محملة بـ27300 طن من السكر

أعلن مدير ميناء بنزرت التجاري لطفي ساسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن الميناء سيستقبل خلال الفترة المتراوحة بين يومي 16 و20 سبتمبر الحالي باخرة محملة بـ27300 طن من السكر الأبيض.

وأوضح المتحدث بأن كمية السكر مستورد من الهند لفائدة الديوان التونسي للتجارة، حيث سيتم انزال وإفراغ 20 الف طن بميناء بنزرت والبقية أي 7300 طن سيتم افراغها بميناء صفاقس.

وأضاف مدير ميناء بنزرت التجاري ان الميناء سيستقبل أيضا يوم 24 سبتمبر الحالي باخرة ثانية محملة بكمية من السكر الخام تعادل 24 الف طن وأن مصالح الميناء ستؤمن كافة الإجراءات اللوجستية والاستعدادات البشرية لضمان إرساء الباخرتين وافراغ حمولتهما في ظروف طيبة وسريعة ، وفق تعبيره.

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