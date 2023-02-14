بُودن: سنُحقق التَّعَافي الـمُستدامِ حتى تكون تونس أرضا للديمقراطية والإبداع والنمو

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في كلمة ألقتها خلال القمّة العالمية للحكومات بدبي يوم أمس الاثنين، أن هجرة الأدمغة وهجرة الشباب التونسي أصبحت اليوم تشكل هاجسا كبيرا وهو ما يستدعي من الحكومة وضع السياسات والبرامج التي تشجع كفاءاتنا على البقاء في تونس والعودة إليها.

وشددت رئيسة الحكومة على أنه بالرغم من دقة المرحلة التي تعيشها تونس فقد نجحت بلادنا في احتضان قمتين دوليتين هامتين وهما القمّةِ الدُوليّةِ للتنميةِ اليابانية الافريقية « تيكاد 8″ والقمّةِ (18) للفرنكوفونية المنعقدة في شهري 8 و 11 من سنة 2022.

وأسفرت القمتان عن نتائج هامة وبرامج تعاون أكدت بشهادة جميع المشاركين أن « النجاح هو قدر التونسيات والتونسيين ولن نرضى لغير ذلك بديلا، وأننا سنحقق التَّعَافي الـمُستدامِ حتى تكون تونس كما يريد لها شعبها أن تكون أرضا للحرية والديمقراطية والإبداع والابتكار والنمو الدائم والمستدام. »

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