تأبين الوكيل أوّل محمّد الجوّادي المتوفّي في حادث سقوط طائرة مروحيّة ببنزرت

أشرف وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الجمعة 16 جوان 2023، بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس على موكب تأبين الوكيل أوّل محمّد الجوّادي الذي توفّي على إثر سقوط طائرة مروحيّة بمنطقة كاب سيراط ببنزرت يوم 7 جوان 2023.

وحضر الموكب ثلّة من العسكريين وأفراد من عائلة الشهيد، حيث تلا وزير الدّفاع الوطني الفاتحة ترحّما على روح الفقيد مستحضرا مناقبه وما تحلّى به من روح وطنية عالية.

كما توجّه لعائلته باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوّات المسلّحة بخالص عبارات التضامن والمواساة في هذا المصاب الجلل، راجيا من الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، مؤكّدا وقوف المؤسّسة العسكرية الدائم إلى جانب عائلات الشهداء بتوفير كل أشكال الإحاطة.

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