تأبين شهيد الوطن توفيق محمد الميساوي

تمّ صباح اليوم السبت، تأبين شهيد الوطن الملازم أول توفيق محمد الميساوي الذي راح ضحية العملية الانتحارية التي جدت أمس الجمعة بالبحيرة 2 وذلك في ثكنة وحدات التدخل ببشوشة.

وسيُوارى الشهيد الثرى بمقبرة فوشانة أين يتواجد منزله الخاص بعد صلاة الظهر.

يُشار إلى أن عملية انتحارية قتل فيها ارهابيان اثنان جدت بالقرب من السفارة الأمريكية بتونس في البحيرة 2 ما أدى إلى وفاة الملازم توفيق الميساوي وإصابة 4 أمنيين ومواطنة.

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