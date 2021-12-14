تأجيل إضراب أطباء الصحة العمومية إلى 13 جانفي 2022

أعلن كاتب عام نقابة أطباء الصحة العمومية نورالدين بن عبدالله في تصريح له عقب انتهاء الجلسة الصلحية التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 بوزارة الصحة، عن قرار نقابة أطباء الصحة العمومية، تأجيل إضرابها إلى يوم 13 جانفي القادم بعد أن كان مقررا تنفيذه يوم 16 ديسمبر الجاري.

وأفاد بن عبد الله بأن الطرف النقابي اتخذ قرار تأجيل الإضراب ببادرة منه، معتبرا، أن الطرف الإداري لم يقدم أية مقترحات تستجيب لمطالب أطباء الصحة العمومية.

وبين بن عبد الله بأن المطالب التي طرحها الطرف النقابي تشمل إصلاح منظومة الصحة بما يحد من انقطاعات الأدوية ونقص الموارد المالية والبشرية، فضلا عن مطالبة الأطباء العموميين بسحب اختصاص طب العائلة عليهم وكذلك بتمتيعهم بمنحة الجوائح التي وقع صرف جزء من اعتماداتها لباقي الأسلاك الصحية.

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