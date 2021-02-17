تأجيل إضراب أعوان السكك الحديدية

أعلنت الجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 فيفري 2021 إلى يوم 07 أفريل 2021، وذلك بعد جلسة ثانية في وزارة النقل أشرف عليها وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق وبحضور صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين و أعضاء الجامعة العامة.

وقد تم خلال الجلسة إمضاء محضر إتفاق تمثل في:

1- تم الإتفاق على تنزيل الفارق لمنحة اخر السنة في أجرة شهر مارس 2021

2- الموافقة على الترخيص للشركة في إنتداب 177 عون لسد الشغورات المتأكدة.

3- بخصوص الملفات العالقة تم الإتفاق على مراسلة رئاسة الحكومة حول الحصول :

* على موافقة إدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018

*الحصول على مصادقة رئاسة الحكومة في تمتيع أعوان الشركة الذين يتوفرون على 20 سنة أقدمية فما فوق بسلمين إضافيين عند الإحالة على التقاعد على غرار ما تم سابقا.

* القيام بإستشارة معللة لرئاسة الحكومة حول إرجاع المطرودين.

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