تأجيل إضراب الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين

أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له مساء اليوم الاثنين، أنه تقرر تأجيل إضراب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين الذي كان مقررا تنفيذه من الـ23 إلى الـ25 من فيفري الجاري إلى أيام 3 و4 و5 مارس المقبل وذلك على إثر التقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إصدار للأوامر الخاصة بالقطاع.

ويأتي قرار التأجيل بعد تعهد الحكومة بإصدار ثلاثة أوامر في الرائد الرسمي يوم غد الثلاثاء بالاضافة الى اصدار أمرين يوم 2 مارس 2021 وضبط رزنامة تنزيل الاستحقاقات في ظرف زمني لن يتجاوز نهاية سنة 2021.

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