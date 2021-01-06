تأجيل إضراب الإستشفائيّين الجامعيين

انعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الأربعاء 6 جانفي 2021، جلسة عمل بين وزارة الصحّة والنقابة القطاعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيّين الجامعيين أشرف عليها وزير الصحة فوزي مهدي بحضور الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.

وتم خلال الجلسة تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يوم الخميس 7 جانفي 2021 وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يتضمن إصدار الأوامر المتعلقة بتنظير أطباء الأسنان والصيادلة الإستشفائيّين الجامعيين بالأطباء الإستشفائيّين الجامعيين والأمر المتعلق بمنحة العودة الجامعية وإحداث منحة التدريس إلى جانب الرفع في منحة التأطير.

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