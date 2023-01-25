تأجيل إضراب قطاع النقل

أعلنت وزارة النقل في بلاغ أصدرته في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أنه تقرر تأجيل الاضراب العام الذي كانت دعت إليه الجامعة العامة للنقل يومي 25 و26 جانفي الجاري الى تاريخ 15و16 مارس 2023 ، وذلك على إثر جلسة صلحية التأمت الثلاثاء 24 جانفي 2023 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد أشرف على الجلسة وزيرا النقل ربيع المجيدي والشؤون الإجتماعية مالك الزاهي الذي نابه بعد افتتاح الجلسة رئيس ديوانه رفيق بن ابراهيم وحضرها عدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت تحت الاشراف وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وهم الامين العام المساعد صلاح الدين السالمي المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومحسن اليوسفي الامين العام المساعد المكلف بمؤسسات وممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وممثلي النقابات الاساسية.

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