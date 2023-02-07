تأجيل اضراب قطاع النفايات إلى أفريل المُقبل



أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي يوم الاثنين 6 فيفري 2023، على جلسة مفاوضات بمقر الوزارة بحضور والي تونس كمال الفقي و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والجامعة العامة للبلديين و الكاتبة العامة لوزارة البيئة وممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وممثل الديوان الوطني للتطهير وممثلي الشركات.

وتم خلال الجلسة الاتفاق حول جميع النقاط الخلافية الواردة بالملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة لقطاع النفايات الصلبة والسائلة وذلك خلال جلسة تواصلت من العاشرة صباحا إلى حدود الحادية عشرة ليلا وتم امضاء هذا الملحق التعديلي.

وبالتوصل إلى هذا الاتفاق بين الطرفين تقرر تأجيل اضراب قطاع النفايات الصلبة والسائلة المبرمج لأيام 7و8و9 فيفري 2023 الى الرابع والخامس والسادس من شهر افريل القادم.

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