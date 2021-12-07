تأجيل الإضراب العام بصفاقس

قررت المنظمات الوطنية بجهة صفاقس خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل الاضراب العام الجهوي المقرر ليوم 10 ديسمبر الجاري الى حين التأكد التام بأن النفايات والفضلات المتراكمة بالجهة منذ أكثر من شهرين قد تم رفعها بالكامل.

وقد تعهد وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة البيئة في اجتماعهم بالانطلاق في رفع الفضلات المتراكمة بالجهة منذ أكثر من شهرين، بداية من مساء يوم الغد الأربعاء إلى مكان يبعد عن المدينة والتجمعات السكنية بحوالي 60 كم، وهي أرض دولية بور مساحتها 118 هكتارا، الى جانب تأكيدهما وجود برنامج لإحداث مصب مراقب وتفكير في عملية تثمين النفايات.

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