تأجيل الاستماع إلى علي العريّض مع إبقائه بحالة سراح



قرّر قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب فجر اليوم الخميس، تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق علي العريّض إلى يوم 19 ديسمبر 2022 مع إبقائه بحالة سراح .

من جهة أخرى، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من فتحي البلدي المكلف بمهمة سابقا بديوان وزير الداخلية، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس الناطق الرسمي سابقا باسم تنظيم « أنصار الشريعة » المصنف كتنظيم إرهابي.

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