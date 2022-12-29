تأجيل الاستماع لراشد الغنوشي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب

اخر تحديث : 29/12/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الغنوشي: لا بد من زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية من أجل زيادة الأجور

قرر قاضي التحقيق 40 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 21 فيفري 2023، وذلك بطلب من هيئة الدفاع، وفق عضو هيئة الدفاع سمير ديلو.
وبين ديلو بأن القضية تعود لكلمة كان ألقاها راشد الغنوشي لتأبين أحد أنصار حركة النهضة.
وأضاف ديلو بأن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الاستماع نظرا لعدم اطلاعها على ملف القضية.


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