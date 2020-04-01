تأجيل العودة المدرسية حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، تأجيل العودة المدرسية بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة حتى إشعار آخر، وذلك تبعا لقرار مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 31 مارس والمتعلق بالتمديد في فترة الحجر الصحي الشامل.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل الدروس جاء بعد تقييم الأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية، وفي نطاق القرارات الاستباقية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطمأنت الوزارة الرأي العام حول مآل السنة الدراسية، مؤكدة عملها مع كافة الفاعلين التربويين والأطراف الاجتماعية على إحكام الاستعداد لكافة الاحتمالات الممكنة في خصوص إنجاح الامتحانات الوطنية.

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