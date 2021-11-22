تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد سامي الطاهري

قررت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين، تأجيل النظر في القضية المرفوعة من قبل رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ضد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري إلى يوم 20 ديسمبر القادم.

وجرت صباح اليوم جلسة محاكمة سامي الطاهري على خلفية شكاية كان تقدم بها عماد الدايمي من اجل « الادعاء بالباطل والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي » بعد تدوينة نشرها المشتكى به.

وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، خلال وقفة مساندة له نفذها نقابيون بالتزامن مع جلسة المحاكمة، ان « الشكاية المرفوعة ضده ليست شخصية بدليل أن الاستدعاء الذي تلقاه للمثول أمام المحكمة الابتدائية بتونس وجه الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته أمينا عاما مساعدا بالمنظمة ».

وذكر بأن الشكاية استندت الى تعليق منه على تدوينة نشرها الطرف الشاكي، وتضمنت سبّا للاتحاد واتهاما للمنظمة العمالية بـ « الفساد »، معتبرا أن القضية المرفوعة ضده « سياسية بامتياز وليست ذات بعد شخصي ».

كلمات البحث :تأجيل نظر;سامي الطاهري;قضية