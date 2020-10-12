تأجيل النظر في قانونيْ زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة وتنظيم حالة الطوارئ

اطلع مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، في بداية أشغاله على مراسلة واردة من الحكومة تطلب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة ليومي 13 و14 أكتوبر 2020 وذلك بتأجيل النظر في القانونين الأساسيين المتعلقين على التوالي بزجر الاعتداءات على القوات المسلّحة وبتنظيم حالة الطوارىء، ووافق المكتب على الطلب.

وبخصوص رزنامة الجلسات العامة، أقرّ المكتب:

تأخير الجلسات العامة لأيّام 6 و7 و8 إلى موعد لاحق يحدّدهُ مكتب المجلس.

تأجيل جدول أعمال الجلسة العامة ليومي 13 و14 أكتوبر 2020 الى الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 مع إضافة نقطة متعلّقة بالإعلان عن هياكل المجلس للدورة البرلمانيّة 2020-2021.

كما قرّر المكتب عقد اجتماع مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل البرلمانيّة يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 لتحديد قائمات العضويّة والمسؤوليات في حدود الحصص المضبوطة في مكتب المجلس واللجان.

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