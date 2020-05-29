تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي

أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن المحكمة الإبتدائية بتونس قرّرت خلال جلسة عقدت اليوم تأجيل النظر في قضية الشهيد، محمد البراهمي، إلى يوم 30 أكتوبر 2020، لتنفيذ أحكام تحضيرية، كما تم رفض مطلب الإفراج المقدّم في حق أحد المتهمين في هذه القضية.

وقد تقدمت هيئة الدفاع خلال جلسة اليوم بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بجملة من المطالب إلى المحكمة، وهي تعيين قاض مقرر، لحجز الوثائق التي هي بحوزة وزارة الداخلية والتي ترفض الوزارة منذ 7 سنوات تسليمها للقضاء، بناء على طلبات متكررة من هيئة الدفاع، وفق ما أكدته المحامية إيمان قزارة، عن هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي.

كلمات البحث :النظر;قضية;محمد البراهمي