تأجيل جلسة التفاوض المبرمجة غدا الجمعة بين الحكومة واتحاد الشغل

أعلنت الجريدة الالكترونية « الشعب نيوز »، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الخميس، بأن رئاسة الحكومة طلبت « تأجيل جلسة التفاوض التي كان مزمعا عقدها غدا الجمعة بين وفد من الاتحاد ووفد من الحكومة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 جوان 2022 باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي ».

وإعتبرت « الشعب نيوز » أن هذا التأجيل « يعد مفاجأة للرأي العام الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات ».

وللتذكير فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في وقت سابق، أن وفدا من اتحاد الشغل سيجتمع غدا الجمعة 19 أوت الجاري، بوفد ممثل للحكومة لمناقشة المطالب المرفوعة ببرقية إضراب يوم 16 جوان الماضي .

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