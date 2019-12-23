تأجيل رحلة الباخرة تانيت إلى مرسيليا

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن تأجيل رحلة تانيت المبرمجة اليوم في اتجاه مرسيليا، إلى يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية والرياح القوية جدا بحوض البحر الأبيض المتوسط.

ودعت الشركة المسافرين إلى الحضور بميناء حلق الوادي يوم 25 ديسمبر 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا للقيام بإجراءات العبور.

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