تأجيل سفرة السفينة تانيت نحو مرسيليا

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط تم تأجيل موعد انطلاق سفرة السفينة « تانيت » المبرمجة ليوم غد الثلاثاء 03 مارس الجاري من تونس باتجاه مرسيليا على الساعة الحادية عشر صباحا إلى يوم الأربعاء 04 مارس الجاري على الساعة الحادية عشر صباحا.

ودعت الشركة المسافرين المعنيين إلى الحضور بميناء حلق الوادي يوم الأربعاء ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا للقيام بإجراءات التسجيل قبل السفر.

ولمزيد الإرشادات الرجاء الاتصال بـ 71735920 أو 71340061.

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