تأجيل صندوق النقد اجتماعه بخصوص قرض تونس: مسؤول حكومي يوضّح

قال مسؤول حكومي لوكالة « رويترز »، إن صندوق النقد الدولي أجّل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر الحالي لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الاصلاحات.

وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في جانفي 2023.

وسحب صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الاصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد.

وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية.

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