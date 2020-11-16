تأجيل عقد المؤتمر 11 لحركة النهضة

أعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره اليوم الاثنين، تأخير موعد عقد المؤتمر 11 للحركة موفّى العام الحالي (2020) على أن تتعهد لجنتا الاعداد المضموني والمادي للمؤتمر واللجنة الصحية باقتراح موعد لاحق يأخذ بعين الاعتبار ما تقرره الهيئات الصحية للبلاد.

وأرجع شورى النهضة قرار التأخير إلى الحالة الوبائية التي تمرّ بها البلاد والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة وذلك بعد الاستماع لعرض اللجنة الصحية التابعة لمجلس الشورى وتوصياتها.

كما دعا شورى النهضة كتلة الحركة والمكتب التنفيذي الى تقديم أفكار و مقترحات الحزب لمعالجة الأزمة الاقتصادية قبل عرض ميزانية الدولة لسنة 2021 على مجلس نواب الشعب مع اعطاء الأولوية للاصلاحات الضرورية واجراءات التخفيف من وطأة الأزمة على الفئات الهشّة، وقرر تنظيم دورة استثنائية آخر الأسبوع مخصصة لملف الميزانية وقانون المالية 2021.

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