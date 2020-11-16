تأجيل عقد المؤتمر 11 لحركة النهضة

أعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره اليوم الاثنين، تأخير موعد عقد المؤتمر 11 للحركة موفّى العام الحالي (2020) على أن تتعهد لجنتا الاعداد المضموني والمادي للمؤتمر واللجنة الصحية باقتراح موعد لاحق يأخذ بعين الاعتبار ما تقرره الهيئات الصحية للبلاد.
وأرجع شورى النهضة قرار التأخير إلى الحالة الوبائية التي تمرّ بها البلاد والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة وذلك بعد الاستماع لعرض اللجنة الصحية التابعة لمجلس الشورى وتوصياتها.
كما دعا شورى النهضة كتلة الحركة والمكتب التنفيذي الى تقديم أفكار و مقترحات الحزب لمعالجة الأزمة الاقتصادية قبل عرض ميزانية الدولة لسنة 2021 على مجلس نواب الشعب مع اعطاء الأولوية للاصلاحات الضرورية واجراءات التخفيف من وطأة الأزمة على الفئات الهشّة، وقرر تنظيم دورة استثنائية آخر الأسبوع مخصصة لملف الميزانية وقانون المالية 2021.
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