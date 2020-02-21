تأجيل قضيّة محمد براهمي ورفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين

أعلن محسن الدالي نائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قررت اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، تأجيل قضيّة الشهيد محمّد البراهمي إلى يوم 29 ماي 2020، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتّهمين.

من جهتها، انتقدت هيئة الدفاع عن البراهمي رفض وزارة الداخلية تطبيقها للأحكام التحضيريّة الصادرة عن هيئة المحكمة، خاصّة منها ما تعلّق بمدّ المحكمة بتساخير ومكالمات وكشف مكالمات تتعلّق ببعض الأطراف.

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