تأجيل كافة المهمات والتربصات بالخارج لكل الطلبة والأساتذة والباحثين

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين 09 مارس 2020، تأجيل كافة المهمات والتربصات بالخارج لكل الطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي إلى إشعار آخر في إطار التوقي من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه عند الضرورة القصوى للمهمات، يُشترط الحصول على ترخيص مسبق منها.

وأشارت الوزارة إلى أن كل العائدين من المناطق الموبوءة يخضعون وجوبا للحجر الصحي وفق إجراءات وزارة الصحة.

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