تأجيل مواعيد الفحص الفني للعربات واختبارات رخص السياقة

أعلنت الوكالة الفنية للنـقل البري في بلاغ لها، أنه تبعا للإضراب الذي ينفذه أعوانها يومي الأربعاء 16 والخميس 17 مارس 2022، فقد تقرر إعادة برمجة خدمات الفحص الفني للعربات إلى مواعيد لاحقة بما في ذلك مواعيد العربات التي تتمتع بمجانية الفحص الفني.

ويمكن للحرفاء الدخول إلى منصة الفحص الفني بالموعد عبر موقع الواب www.attt.com.tn وإعادة طباعة وصل تسجيل جديد وذلك بصفة مجانية، يتضمن عبارة » يقوم هذا الوصل مقام شهادة الفحص الفني إلى غاية تاريخ الموعد الجديد » وذلك تفاديا لكل الإشكاليات التي قد تحصل عند مراقبتهم أثناء الجولان على الطرقات.

أما بالنسبة لامتحانات رخص السياقة، فقد تمت دعوة المديرين الجهويين لتأجيل القائمات المبرمجة بالنسبة للاختبارات النظرية والتطبيقية التي يتعذر إجراؤها خلال فترة الإضراب إلى مواعيد لاحقة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المهنية طبقا للإجراءات المعمول بها.

واعتذرت الوكالة الفنية للنقل البري عما قد يحصل من تعطيل لمصالح حرفائها والمتعاملين معها الخارج عن نطاقها، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لتدارك كل تأخير في إسداء خدماتها.

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