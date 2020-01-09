تأخير النظر في قضية سيف الدين مخلوف إلى 26 مارس المقبل

أعلن النائب والمحامي سيف الدين مخلوف في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، قبول مطلب الاعتراض شكلا وتأخير النظر في القضية التي رفعها ضده المساعد الأوّل السابق لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

كما قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطلب من فريق الدفاع المتكوّن من عشرات المحامين تأجيل الجلسة إلى يوم 26 مارس 2020.

وكان مخلوف قد نشر مقطع فيديو أعرب فيه عن غضبه من النيابة العمومية بسيدي بوزيد عقب إيقاف صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب، ورفع ضده المساعد الأوّل السابق لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قضية اتهمه فيها بالاساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، وحمل المصاريف القانونية عليه.

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