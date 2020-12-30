تأسيس نقابة الفنانين التونسيين برئاسة لطفي بوشناق

تم أمس الثلاثاء، الإعلان عن تأسيس نقابة الفنانين التونسيين إثر إجراء انتخابات بحضور عدل منفذ.

وأفرزت النتائج عن إعلان الفنان صابر الرباعي كاتبا عاما للنقابة كما تم إعلان الفنانين نبيهة كراولي ونوال غشام وغازي العيادي ونور شيبة وحاتم القيزاني وعبد الباسط بلقايد كتّابا عامين مساعدين .

وتتكون الهيئة الإدارية التي يترأسها الفنان لطفي بوشناق من الفنانين، نبيهة الكراولي ولطيفة العرفاوي ونوال غشام وألفة بن رمضان وأسامة فرحات ونور الدين الباجي ومحمد الجبالي و احمد الشايبي وغازي العيادي وشكري بوزيان الوالدين الباجي وحسين العفريت وعبد الباسط بلقايد ومهدي أمين وحاتم القيزاني.

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