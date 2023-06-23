تأكيد تونسي كويتي على أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين والتنسيق بين البلدين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الجمعة 23 جوان 2023، مكالمة هاتفية مع سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، هنّأه فيها بتجديد الثقة في شخصه على رأس وزارة الخارجية.

ومثّلت المكالمة مناسبة، استعرض فيها الوزيران الروابط والعلاقات العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكّدين على أهميّة إعطاء دفع للتعاون الثنائي من خلال إثرائه وتوسيعه إلى مجالات جديدة وواعدة.

وفي هذا الإطار، تمّ التأكيد على أهميّة عقد الاستحقاقات الثنائية، وتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين ومزيد تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وبهذه المناسبة، تقدّم الوزير بالشكر إلى وزير الخارجية الكويتي على الدعوة التي وجّهها إليه لأداء زيارة إلى الكويت، وأعرب عن ترحيبه بها واستعداده لتلبيتها خلال الفترة القادمة.

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