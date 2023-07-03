تاياني: إيطاليا بلد عبور ونشهد تدفقات هجرة مستمرة لأن هناك وضعًا صعبًا في تونس

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريحات متلفزة اليوم الإثنين، أن هناك سلسلة من الأسباب التي تسهم في زيادة تدفقات الهجرة.

وقال نائب رئيس الوزراء إنه « لسوء الحظ، تتعرض إيطاليا لموجة تدفقات هجرة مستمرة لأن هناك وضعًا صعبًا في تونس، ونظرًا لوجود سلسلة من الأسباب المساهمة، التي تدفع مئات آلاف الأشخاص إلى الرحيل إلى أوروبا »، لكن هؤلاء « لا يريدون القدوم إلى إيطاليا، فهي مجرد بلد عبور في الواقع ».

وأعاد وزير الخارجية التذكير، بأن إيطاليا « بلد عبور » ، لكن « بما أننا من يستقبل المهاجرين أولاً، فينبغي أن نحظى بتضامن الآخرين، لأن قضية الهجرة ليست إيطالية، يونانية أو مالطية فقط، كوننا الدول الثلاث الأكثر عرضة للتدفقات، بل إنها قضية أوروبية ».

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن « هناك حاجة لمزيد من التضامن أوروبياً، مضيفا: « لقد اتخذت خطوات قليلة إلى الأمام، هناك اتفاق عام بشأن تونس على سبيل المثال، وقد حققت حكومتنا نتيجة مهمة حقاً، بينما نحتاج الآن إلى إقناع الدول الأخرى بإبداء مزيد من التضامن » .

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