تاياني: إيطاليا رائد مطلق للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني في تدوينة له على تويتر اليوم الاثنين، أن « الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي هي نتيجة لجهد دبلوماسي كبير تعتبر إيطاليا رائدة مطلقة له » .

وكتب نائب رئيس الوزراء تعليقا على توقيع اتفاق بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، يوم أمس الأحد، أن « النمو والاستقرار في إفريقيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا، وكذلك مكافحة المتاجرين بالبشر الذين يشجعون الهجرة السرية » .

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