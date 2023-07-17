تاياني: إيطاليا رائد مطلق للاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس

اخر تحديث : 17/07/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تاياني

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني في تدوينة له على تويتر اليوم الاثنين، أن « الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي هي نتيجة لجهد دبلوماسي كبير تعتبر إيطاليا رائدة مطلقة له » .
وكتب نائب رئيس الوزراء تعليقا على توقيع اتفاق بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، يوم أمس الأحد، أن « النمو والاستقرار في إفريقيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا، وكذلك مكافحة المتاجرين بالبشر الذين يشجعون الهجرة السرية » .


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