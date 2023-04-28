تاياني تعليقا على مفاوضات تونس مع صندوق النقد: لا يمكن تقييد كل شيء بالإصلاحات

أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية للنواب والشيوخ، « أنه لا يمكن اشتراط كل شيء بالإصلاحات”، في إشارة إلى تعليق صندوق النقد الدولي لمفاوضاته مع تونس بعد اتفاق مبدئي يقضي بمنحها قرضا يصرف على دفعات تبلغ قيمته الكلية 1.9 مليار دولار.

وقال تاياني إنّه « من الخطأ الاعتقاد أن تونس يمكن أن تتحول إلى الدنمارك بين عشية وضحاها، ولكن يجب معالجة المشكلة ككل ».

وأشار تاياني إلى أن إيطاليا قررت « إرسال شريحة أولى من المساعدات بانتظار الإصلاحات » ، لافتا إلى أن موقف بلاده حيال هذه المسألة « لا تتفهمه جميع الدول ».

وقال تاياني « حاولت أيضًا شرح ذلك لصندوق النقد الدولي، لأننا نحن الإيطاليون أكثر تفهما للشرق الأوسط وشمال إفريقيا » .

وأردف المسؤول الإيطالي « لهذا السبب على وجه التحديد، طلبت في الأشهر المقبلة اجتماعا موسعا لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ليشمل دول منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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