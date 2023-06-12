تاياني: نريد حلولا جيدة لتونس لكن علينا أن نكون براغماتيين

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم الاثنين، بواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: « نريد حلولا جيدة لتونس، نريد اتفاقا، لكن علينا أن نكون براغماتيين » .

وأضاف تاياني: « علينا أن نعمل خطوة تلو الأخرى من أجل استقرار تونس ومن أجل الإصلاح والاستقرار » . ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية تونس بـ « الحاسمة، مثل ليبيا، لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وأيضا لمحاربة الهجرة غير النظامية » .

وكان تاياني قد أشار في وقت سابق في تصريحات لصحيفة إيطالية إلى أن « الصور الدرامية التي التقطت (لجثث المهاجرين الغرقى) في مشرحة صفاقس تقول شيئاً واحداً واضحاً: تونس بحاجة إلى المساعدة وهناك أيضا حاجة إلى مقاربة براغماتية وغير أيديولوجية لحالة الطوارئ الاقتصادية من جانب صندوق النقد الاقتصادية. لا يمكن لهذا البلد أن ينهار » .

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