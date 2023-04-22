تاياني: وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة من تونس

تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريح لإحدى قنوات التلفزة الايطالية عن « وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية من تونس وليبيا » والتي زادت بنسبة 100% من تونس على وجه الخصوص.

وقال تاياني: « لسوء الحظ، وصلوا جميعًا إلى إيطاليا » ، بينما « لم يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامناً كافياً معنا حتى الآن »، إلا « أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا ». وأردف « هذا هو السبب في أننا حاولنا تشديد القواعد الخاصة بالهجرة ».

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن الأمل في « تحرك مالي من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس » في مجلس الشؤون الخارجية المقرر يوم الاثنين المقبل.

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