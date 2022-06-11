تبرسق: حريق يأتي على 45 هكتارا من الحبوب وأشجار زيتون

أكد اليوم السبت 11 جوان 2022، العميد معز بن خليفة المدير الجهوي للحماية المدنية أن حريقا نشب عشية أمس الجمعة في مزرعة للحبوب بطريق عين التوتة منطقة الماطرية بمعتمدية تبرسق مما تسبب في اتلاف 45 هكتارا من الحبوب و 100 شجرة زيتون.

واضاف بن خليفة بأن فرق الحماية المدنية ودائرة الغابات بالتعاون مع الاهالي تمكنت من اخماد الحريق ومنعت انتشاره نحو 800 هكتارا اخرى من مزارع الحبوب الملاصقة .

كما أوضح المتحدث ان التضاريس الصعبة وقوة سرعة الرياح اثرت على عمليات الاطفاء وادت الى خسارة هذه المساحات الهامة من الحبوب.

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