تبون: اتركوا تونس تحلّ مشاكلها وإذا احتاجتنا فنحن هنا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار دوري مع الصحافة يوم الخميس، أن تونس ستخرج من مشاكلها ولن تنهار، مشددا على أنه يحترم الشعب التونسي أقصى احترام بكل اطيافه ولا يتدخّل في الشؤون الداخلية لبلادنا.

وقال تبون: « اتركوا تونس تحل مشاكلها وإذا احتاجتنا فنحن هنا.. الأمور الداخلية للسلطة التونسية والشعب التونسي لا أسمح لنفسي للتدخل بها فتونس منذ استقلالنا إلى يومنا هذا لم نرى منها أي مشكل » .

وشدد تبون على أن هناك طبقة سياسية في تونس ستتغلّب عليها الروح الوطنية كي لا تنهار البلاد، مبرزا بأن رئيس الجمهورية إنسان نزيه ومثقف وقومي.

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