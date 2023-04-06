تبون: لن نتخلى عن تونس ونتمنّى ألاَّ يسمح الشعب التونسي بانهيار دولته

أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار للجزيرة بودكاست تم نشره اليوم الخميس 6 افريل 2023، أن الجزائر لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي، متمنيا من الشعب التونسي أن يحافظ على بلاده، وألا يسمح بانهيار الدولة التونسية.

وأبرز تبون بأن التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي، وهي جزء من العملية الديمقراطية.

وشدد تبون على أن الضغوطات الخارجية الخبيثة تؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي ليجد المواطن نفسه يشحذ وطنا.

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