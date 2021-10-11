تبون: ما يمس تونس يمسنا وأشهد للرئيس قيس سعيد أنه ديمقراطي ووطني إلى النخاع

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح إعلامي، أن ما يمس تونس يمسس الجزائري، مؤكدا أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ولكنه يُساندها للخروج من النفق.

وقال تبون: « ما يُهدد تونس أمنيا نحن هنا.. تونس دولة حرة ولشعبها أن يختار ما يُريد وأشهد بأن الرئيس قيس سعيد رئيس مثقف وديمقراطي ووطني إلى النخاع » .

كما نفى تبون طلب الغنوشي اللجوء السياسي إلى الجزائر، مؤكدا أنه كان يعتزم القيام بزيارة إلى بلاده للقاء المجلس الوطني الشعبي الجزائري.

وأعلن الرئيس أنه سيُؤدي زيارة دولة إلى تونس ويُرافقه نصف أعضاء الحكومة لإبرام الاتفاقيات المُجمدة بين البلدين، مشددا على أن تونس جيران مثاليين.

كلمات البحث :تبون;تونس;رئيس;قيس سعيد