تبون يستقبل بودن

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عبد المجيد تبون يعود إلى الجزائر بعد تعافيه من كورونا عاد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر، بعد قضائه ف ...

الرئيس الجزائري: فرنسا تقرأ للجزائر ألف حساب ولم نكن محمية أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون في حوار مع ممثلي الصحافة المحلية مساء الاثنين، ...

نجلاء بودن تنفي صحة الأسماء المتداولة بخصوص أسماء أعضاء الحكومة المرتقبة أكدت المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن في تدوينة على صفحتها الرسمية الفابسبوك اليوم السبت، ...