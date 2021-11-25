تبون يستقبل بودن

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وكشفت الرئاسة الجزائرية أن اللقاء كان « بحضور الوزير الأول وزير المالية الجزائرية أيمن بن عبد الرحمان ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبد العزيز خلف ».
ويُرافق رئيسة الحكومة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.
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