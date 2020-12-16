تبييض أموال وتمويل الإرهاب: لجنة التحاليل المالية تُجمد 86 مليون دينار

قامت لجنة التحاليل الماليّة بالبنك المركزي التونسي، بتجميد مبالغ ماليّة ناهزت قيمتها 86 مليون دينار في إطار تمش وقائي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة لطفي حشيشة اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 خلال ندوة انتُظمت عن بعد وخصّصت لتقديم التقرير المتعلق بنشاط هذا الهيكل للفترة 2018 / 2019.

وكشفت اللجنة أن مستوى مخاطر الجمعيات في علاقة بتمويل الإرهاب انخفض من درجة مرتفع إلى متوسط فضعيف، وتونس ممتثلة كليا للتوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي الخاصة بالمنظمات غير هادفة للربح، وهي الدولة الوحيدة على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المتحصلة على هذه الدرجة إلى جانب 6 دول أخرى في العالم على غرار كندا، المملكة المتحدة والصين، وفق ما أعلنته اللجنة.

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