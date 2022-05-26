تبّون: الجزائر وإيطاليا مستعدان لمساعدة تونس للرجوع إلى الطريق الديمقراطي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس، أنهما تقاسما مشاكل تونس خلال اللقاء الذي جمعهما و « مستعدون لمساعدة تونس للخروج من المأزق الذي به والرجوع إلى الطريق الديمقراطي. »

من جهته، قال الرئيس الإيطالي خلال الندوة، أنه تحادث مع تبون عن ضرورة دعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الخطيرة من أجل التوصل لإرساء أسس الديمقراطية مع الانتخابات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي إزاء الصعوبات التي تواجهها تونس، مبرزا بأن الجزائر وإيطاليا لديهما الموقف نفسه وليس لديهما مصالح خاصة بل مصلحتهما تكمن في دعم الشعب التونسي.

وأعلن تبون أن شركتا إيني وسوناطراك ستعملان على التنقيب عن موارد إضافية من الغاز، ويتكون إيطاليا هي الطرف الموزّع للغاز الجزائري في أوروبا، مرجحا إمكانية يمكن أن يكون هناك خط بحري لنقل الكهرباء من الجزائر إلى أوروبا عبر إيطاليا.

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