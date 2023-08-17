تبّون يتسلّم رسالة من سعيّد

أدّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار زيارة عمل الى الجزائر يوم الأربعاء 16 أوت 2023، كمبعوث خاصّ لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أبلغه خالص تحياته، وتأكيد حرص الرئيس على مزيد تمتين أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتّى المجالات وترسيخ سنّة التشاور حول أهمّ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تباحث الوزير، خلال هذه الزيارة، مع أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حول أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين والاستحقاقات الهامّة المنتظر عقدُها خلال الأشهر القادمة واتفقا على ضرورة استنباط آليات تعاون ثنائي جديدة تستجيب الى التطلعات المنتظرة لقيادتي البلدين والشعبين بما يُسهِمُ في إدخال مزيدٍ من الديناميكية على التّعاون الثنائي التونسي الجزائري، علاوة على تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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