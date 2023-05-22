تتويج الفيلم التونسي «نصف روح» في مهرجان عودة السينمائي الدولي بفلسطين

تحصّل فيلم « نصف روح » للمخرج التونسي مروان الطرابلسي اليوم الأحد 21 ماي 2023، على جائزة « مفتاح العودة » لأفضل فيلم روائي قصير ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان عودة السينمائي الدولي بفلسطين.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بعبارات التهاني إلى المخرج مروان الطرابلسي وكل القائمين على صنع وإنتاج وتوزيع فيلم « نصف روح » من ممثلين وتقنيين، مؤكدة عزمها على مواصلة دعم كل المبدعين والمثقفين التونسيين في شتى المجالات ولا سيما في قطاع الفن السابع، مشيرة إلى أن هذا التتويج هو دليل على أهمية السينما التونسية وقيمتها الفنية وطنيا وإقليميا وعربيا.

وتجدر الاشارة إلى أن فيلم « نصف روح » هو من بطولة عبد القادر بن سعيد و آمنة الحلفاوي وإنتاج هاجر اللافي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.

وتنافس على جائزة « مفتاح العودة » ضمن 277 فيلما يمثلون 41 دولة ويعتبر هذا التتويج الثامن للفيلم والمشاركة العالمية رقم 38.

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