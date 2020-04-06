تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية بين الكنام و الصيدليات الخاصة

تم ظهر اليوم الاثنين 06 أفريل 2020، إمضاء اتفاق تجديد العمل بالاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الحبيب الكشو وبحضور رئيس هيئة الصيادلة والمدير العام للضمان الاجتماعي.

وتولى امضاء الاتفاقية القطاعية الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنيابة ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

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