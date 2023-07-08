تجديد الهويّة الرقمية يتم قبل مدة شهر على الأقل من تاريخ انتهائها

أكدت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ أصدرته اليوم السبت، أنه يجب على المتحصلين على الهوية الرقمية تجديد صلاحية هويتهم عبر الولوج إلى الموقع الرسمي للهوية الرقمية e-houwiya.tn قبل مدة شهر (30 يوما) على الأقل من تاريخ انتهائها وإتباع المراحل التالية :

1. تسجيل الدخول بالموقع الرسمي للهوية الرقمية

2. تجديد الهوية الرقمية بعد التوقيع الإلكتروني على طلب التجديد و قبول شروط إستعمال شهادة الإمضاء الالكتروني

3. يتم إلغاء الهوية الرقمية الحالية وإصدار الهوية الجديدة بشكل آلي ويصلك آنيا الرمز السري الجديد في إرسالية قصيرة

4. يمكن الإطلاع على تاريخ إنتهاء الهوية الرقمية الجديدة عبر خدمة USSD: *1717*1*2#

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