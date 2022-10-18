تجديد امتياز تخفيض معاليم البثّ لفائدة هذه القنوات الإذاعية والتلفزية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزية في تسديد الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي. وذلك جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا وتدني موارد الاشهار والصعوبات الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا منذ الثورة، والتي تهدد ديمومة هذه المؤسسات في المشهد الحالي.

وقرر المجلس تجديد الإمتياز المتعلق بالتخفيض في معاليم البث وإعادة جدولة الديون لفائدة القنوات الاذاعية والتلفزية التي تمر بأزمات مالية، كما تضمنت هذه القرارت المحافظة على الموازانات المالية للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وقدرته على تغطية تكاليف البث الأرضي والفضائي.

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